「人間じゃない！」中田翔、バキバキ肉体で話題の糸井嘉男に驚愕　「それにしてもこの方の体はやばい！！笑」

プロ野球の日本ハム、巨人、中日で活躍し、昨年現役を引退した中田翔さん（36）が2026年4月14日、自身のインスタグラムを更新。日本ハム、オリックス、阪神で活躍した現在は野球解説者などで活躍する糸井嘉男さん（44）との2ショットを披露した。

「今日も楽しかった！！」

中田さんは「今日も楽しかった！！」といい、糸井さんと2人で解説を務めた試合でのオフショットを投稿した。「どっちに転んでもおかしくない試合だった！！」と語っていた。

また、糸井さんについて「それにしてもこの方の体はやばい！！笑」といい、「人間じゃない！」とおどけてみせた。糸井さんは、いまも肉体を鍛えており、自身のインスタグラムでたびたび筋トレの様子を公開し、バキバキの肉体を披露している。

インスタグラムに投稿された写真では、中田さんはジャケットとグレーのトップスを着用。糸井さんは黒いジャケットと黒いシャツというコーデ。スタンドをバックに、2人とも笑顔をみせていた。2枚目では、糸井さんの横顔のソロショットを披露していた。

この投稿には、「最高ですね」「良いコンビ」「糸井さんの肩幅、どう見ても人間じゃないです」「大好きなお二人」「翔さん、お若くなられたうえに、より格好良くなっていますね」といったコメントが寄せられていた。