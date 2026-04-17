免許返納の皇治、900万円で購入の旧車をカスタマイズ　「人様に迷惑をかけないようにな」

総合格闘家の皇治選手が、2026年4月16日にインスタグラムを更新。「愛車」を紹介した。

2400万円で購入の「GT-R」も「きれいにしていってんねん」

皇治選手は24年12月下旬、愛車のフェラーリ・プロサングエで街路樹などに衝突する事故を起こし、そのまま立ち去ったとして、25年3月31日に警視庁が書類送検したと報じられた。

YouTubeなどで免許返納を宣言していたが、その後もインスタグラムなどで高級車の購入を報告。25年9月には、1969年の旧車「シェベル」を、900万円で購入したと明かした。

26年4月16日のインスタグラムでは「久しぶりの愛車紹介やで」と投稿。シェベルのカスタマイズを動画で報告した。

白だったシートは茶色になり、ドアの内側のネジの部分も「全部きれいにしてもらって」。閉まらなかった窓も修理したという。

トランクには、「1969年の車やから、止まったりする」「人様に迷惑をかけないようにな」と、バッテリーや工具を積んでいた。

外装は赤のままだが、皇治選手は「黒がよくなってきた」「着せ替え人形しよ」と笑った。

25年12月には、YouTubeで、日産自動車のスポーツカー「GT-R Premium edition T-spec」を2400万円ほどで購入したことも明かしていた。こちらも、「もともと新車並みにきれいやけど、きれいにしていってんねん」と、カスタマイズを進めているという。