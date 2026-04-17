マツコ・デラックス、2か月ぶり復帰の近影に反響　「嬉しくて涙」「痩せましたね」「無理しないで」

タレントのマツコ・デラックスさん（53）が、約2か月ぶりにバラエティ番組『5時に夢中！』（TOKYO MX）に出演。マツコさんとともに月曜レギュラーをつとめる、株式評論家の若林史江さんの式Xにも登場し、反響を呼んでいる。

「来週もちゃんと出席してくれますよーにwwww」

マツコさんは、2026年2月9日に放送された同番組で、首の脊髄圧迫による手足のしびれを告白し、手術を受け入院していることを電話で報告。9週間に及ぶ休養を経て、このたび復帰となった。

久々の出演となったこの日、マツコさんはおでこを見せたハーフアップスタイルの髪型に、鮮やかなボルドーのリップ、黒の花柄のワンピースで登場。若林さんは、Xに「来週もちゃんと出席してくれますよーにwwww」と冗談交じりのコメントをしながら、2ショットをアップしている。

この若林さんの投稿に対し、「マツコさんの復活嬉しいです！！やはり月曜はお2人じゃないと」「嬉しくて涙が零れそうになりました！」「やっぱり週始めはこの2人が揃わないとエンジンかかりませんね！」「顔色悪い...心配です。無理しないでいいのに」「なんか痩せましたね」「無理しないで、健康第一で」といった反響があった。