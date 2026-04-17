野球しながらサッカー？ロッテ「珍プレー」にSNS沸く...「普通にオフサイド」「惜しくもキーパーの正面」

プロ野球ロッテの「珍プレー」が、インターネットで話題を集めている。

衆目を集めたのは、2026年4月16日にZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ対日本ハム戦のワンシーンだ。

「珍プレー行き確定www」

3－3の同点で迎えた5回。ロッテは1死後、ネフタリ・ソト内野手（37）がセンター前ヒットで出塁した。続く藤岡裕大内野手（32）は、レフト前にヒットを放った。

打球はワンバウンドしてレフト西川遥輝外野手（34）の前に。西川は体で止めようとしたが、球は股をすり抜けた。

この間に、1塁走者のソトが一気に3塁へ向かった。西川が3塁に送球した球は、ワンバウンドして滑り込んだソトの左足に当たり、3塁コーチャーの伊志嶺翔大コーチ（37）の胸に直撃。伊志嶺コーチは前のめりに崩れ落ちた。

まるで、サッカーのスライディングシュートのようにソトの左足から放たれた球が、伊志嶺コーチを襲った。

インターネット上で、この映像が拡散されると、SNSでは次のような声が寄せられた。

「普通にオフサイドだろ」「すいません。笑っちゃいました」「フォワード ソト」「珍プレー行き確定www」「野球をしながらのサッカーってWWW」「左ウイングからのピンポイントクロスにノールックでドンピシャ合わせるソト」「いいシュートだけど惜しくもキーパーの正面だったな」「GKとDFラインの間を狙った良いクロスをニアで合わせたシーン」「ソトのダイレクトボレー→伊志嶺のファインセーブ」

この回、ロッテは1死2、3塁のチャンスを作るも、後続が打ち取られ得点できず。それでも、6回と7回にそれぞれ1点を追加し、5－3で勝利した。