「韓国のイチロー」イ・ジョンフに悪態？「一体何と言ったんだ！」...ドジャース捕手は「一線超えた」韓国メディア激怒

韓国メディアが、「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ、27）に対するダルトン・ラッシング捕手（ドジャース、25）の言動に激怒している。

「Fワード」が問題に...「ファンたちはすぐにラッシングの映像を拡散」

大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツは2026年4月22日（日本時間）、ホームのオラクル・パークでロサンゼルス・ドジャースと対戦し、3－1で勝利した。

韓国で物議を醸したシーンは、ジャイアンツ2点リードの6回の攻撃だ。

ドジャースのマウンドは山本由伸投手（27）。2死走者なしからイがライト前にヒットを放ち1塁に出塁した。

2死1塁の場面で、続くエリオト・ラモス外野手（26）がセンター前にヒット。1塁走者のイは3塁を回ったが、ホームでタッチアウトとなった。

自身の不甲斐なさからか、そのまま座り込んだイ。ラッシングは、イを横目にダッグアウトに引き揚げたが、その際、イに対して侮辱的な言葉を発したとみられている。

米ドジャース専門メディア「ドジャース・ウェイ」（ウェブ版）は、この時の様子を次のように報じた。

「ラッシングが単に悪態をついたというだけでなく、まだホームベースに座っているイ・ジョンフを振り返り、背を向けて肩をすくめ、その直後に『Fワード』を吐いた点が問題視されている。ファンたちはすぐにその映像を拡散し、ドジャースとジャイアンツのライバル関係が健在であることを示した」

このような現地報道を受け、複数の韓国メディアが過剰に反応した。