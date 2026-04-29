小嶋陽菜、肩出しノースリワンピで...38歳の誕生日報告　「ずっと可愛い」「さすが女神」色気ダダ漏れショット

元AKB48の小嶋陽菜さん（38）が2026年4月19日、自身のインスタグラムを更新。38歳の誕生日を報告した。

「愛のある1年になりますように」

小嶋さんは、「New chapter, more love」という言葉に赤いハートの絵文字を添え、ソファに座ってイチゴが乗ったバースデーケーキを持ったショット5枚を投稿。「今年も誕生日を迎えることができました 38歳」と続けた。

「これまで積み重ねてきたものを大切にしながら、たくさん挑戦もしていきたい」とつづり、「お誕生日の瞬間からたくさんのメッセージありがとう」「いつもみんなに支えられています」と語った。

最後に、「愛のある1年になりますように これからもよろしくね」と締めくくった。

インスタグラムに投稿された写真では、ネイビーのノースリーブワンピースを着用。ワンピースと同じネイビーのリボンで髪を飾った。襟元が大きく開いたワンピースで、デコルテを見せたショットを披露した。

この投稿には、「ずっと可愛いです」「美しさ可愛いさが増し続けてて尊敬です」「最高に可愛くて最強にかっこいい」「幸せで素晴らしい一年になりますように」「さすが女神です」「憧れの女性です」といったコメントが寄せられていた。