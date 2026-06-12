ポストトランプは？　「カメレオン」バンス副大統領か、「チビマルコ」ルビオ国務長官か...世論調査で拮抗

ポストトランプの共和党候補は誰か？ 2026年6月11日放送の「報道1930」（BS-TBS）は2028年の米大統領選の共和党候補が誰になるのかを予測したが、2025年のトランプ政権発足後はバンス副大統領の支持率は高かったものの、1月のベネズエラ攻撃、イラン攻撃あたりからルビオ国務長官の支持率がじわじわと上昇しているという。

「トランプをヒトラーと呼んでいたが今はMAGAの急先鋒」バンス氏

番組は、米予測市場「カルシ」の調査（6月11日）で、次期大統領選挙の共和党候補予想としてバンス副大統領が31％、ルビオ国務長官が30％と拮抗する形になったことを伝える。

バンス副大統領に関して、政策・経済アナリストのジョセフ・クラフトさんは「バンス氏はカメレオン。政治の風を読む天才で、その政治の風に乗る人。もともと民主党員でトランプをヒトラーと呼んでいた人が今はMAGAの急先鋒になっている。トランプにべたべたにくっついてきたが、イランでMAGAとトランプの攻撃思想が割れるとトランプから引いてMAGA寄りになった。本人はMAGAではなく中道保守。MAGAが政治勢力の一つであり、それに乗ることが自分の政治生命、求心力を強めていくという判断のもとでMAGA寄りになっている」と変わり身の早さを指摘した。