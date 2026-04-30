西日本シティ銀行、7人の顧客氏名映り込んだ動画・画像を職員投稿→拡散で謝罪　「厳粛に受け止め」

西日本シティ銀行（本店・福岡市）は2026年4月30日、顧客の氏名が写りこんだ営業店内の動画・画像を同行職員がインターネット上に投稿し、これが拡散されたとして、謝罪した。

「BeReal」で撮影？PC画面や業績目標などが書き込まれたホワイトボードが写り込む

Xでは29日頃から、企業の事業所内とみられる場所で撮影された動画や画像が拡散されていた。動画や画像には、パソコンの画面や業績目標などが書き込まれたホワイトボード、職員とみられる人物などが写り込んでいた。SNSアプリ「BeReal」で撮影されたものとみられる。

これらは、西日本シティ銀行の支店内ではないかとする情報も拡散されていた。

西日本シティ銀行は30日、公式サイトで「当行職員がインターネット上に投稿した営業店執務室内を撮影した動画や画像が、拡散された事案が判明いたしました」と発表。「お客さまをはじめ、多くの皆さまに多大なご迷惑や心配をおかけすることになり、心から深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

動画や画像に写り込んだホワイトボードに、7人の顧客の氏名が記載されていることが確認されたという。対象者には個別に謝罪するとした。

続けて、

「社会的・公共的に大きな役割を担い、信用を旨とする金融機関として、かかる事態を 招いたことについて、役職員一同深く反省いたします」

と反省の弁を述べ、「当行は、本件を厳粛に受け止め、二度とこのような事態を起こさないよう、全行あげて コンプライアンス遵守や情報管理を徹底し、再発防止に努めてまいります」と、今後について方針を示した。

J-CASTニュースが西日本シティ銀行に取材を申し込んだところ、30日午前中時点では「事実確認中」と回答していた。