注目の折りたたみ式「iPhone Fold」価格はどうなる？　予想価格は1年前よりも高く...イラン情勢もあり果たして

登場が噂されている折りたたみ式iPhone。現時点では「iPhone Fold」と呼称されることが多い。このiPhone Foldについては、価格を巡って様々な議論が存在するようだ。これはイラン情勢の行方とも大きく関係するかもしれず、目が離せない状況が続いている。iPhone Foldの価格はいったいどうなるのか。

予想販売価格が高くなっている！？

Apple製品のリーカーとして知られるMing-Chi Kuo氏は、25年3月にiPhone Foldの価格について、2,000～2500ドルの間の価格帯になるとリークした。現在のレートで約32万～40万円。他のiPhoneシリーズと比較しても、最高級の設定だ。

一方、26年3月に有名リーカーのInstant Digital氏が中国SNSウェイボーに投稿した内容によると、iPhone Foldの256GBモデルは1万5999元（約37万円）、1TBモデルは1万9999元（約47万円）だという。これは中国発売版の価格を指していると思われるため単純に比較できないが、先のMing-Chi Kuo氏の情報とあわせてみると、1年で予想発売価格が高くなったことがわかる。

現在の世界情勢を踏まえると、iPhone Foldの予想販売価格がこれより上がる可能性は十分あるが、逆に安くなる可能性は極めて低いだろうか。