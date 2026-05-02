ヒカキンに宣戦布告？ヒカル、「ONIBURGER」の発売を発表　「綺麗事で売ってるような人が『鬼』背負えない」

YouTuberのヒカルさんが2026年5月1日に公開した動画で、「ONIBURGER」の発売を発表した。

桃太郎に扮したPVを公開

ヒカルさんをめぐっては4月29日、タイトルに鬼の絵文字のみを書き、夜の空と荒れる海の映像を背景とし、概要欄には「金曜日の19時半を待っててください」と思わせぶりなメッセージを添えた生配信を実施。これがYouTuberのヒカキンさんがプロデュースする麦茶「ONICHA」発売前のプロモーションと酷似しており、SNSなどで話題を呼んでいた。

「ご報告」と題した動画の冒頭では、ヒカルさんが桃太郎に扮したAIによるプロモーション映像を披露。その内容は、荒れた海を渡って鬼ヶ島に辿り着き、最後は右手に持ったバーガーを手に突き上げ、「日本のバーガーを変えるぞ！」と雄叫びを上げるというものだった。

映像が終わるとヒカルさん本人が登場。新しい商品を発売するとし「その名も『ONIBURGER』」と発表した。ヒカルさんいわく、同商品は朝ごはんを食べている時にふと思いついたとのことで、「ハンバーガーって子どもの頃からよく食べてるものだったんですけど、これと鬼をくっつけたら、すごいアイデアになるんじゃないかなっていうふうに思ってしまって」「ここまでくるのに大体1日ぐらい。あまり時間をかけずにたどり着きました」と振り返った。