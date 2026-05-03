「ポイントの取り合いになると絶対にかなわない」　識者がズバリ！ 井上尚弥が中谷潤人戦で見えていた勝ち筋

プロボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）が、2026年5月2日に東京ドームで防衛戦を行い、挑戦者で世界3階級制覇王者・中谷潤人（M・T、28）を3－0の判定で下し王座防衛に成功した。

結果は下馬評通り井上が勝利したが、中谷の健闘も光った。世界的な注目を集めたドリームマッチで、勝敗を分けた要因はどこにあるのか。井上の勝因は？J-CASTニュース編集部は、多くの世界王者を育てたTMKジムの金平桂一郎会長（60）に話を聞いた。

「少ない動きの中でも、確実に井上選手にポイントが来ていた」

試合は、井上が序盤から主導権を握る展開に。プレッシャーを強め4回までポイントを積み重ねた。挑戦者・中谷は、中盤から圧力をかけペースアップ。8回は攻撃を強めポイントを奪取し、終盤、追い上げた。

強打者同士による世界タイトルマッチは、両者ダウンシーンはなく、勝負は判定にもつれこんだ。採点は、ジャッジ2人が116－112の4ポイント差。残り1人が115－113の2ポイント差で井上を支持した。

金平会長が注目したのは、井上の滑り出しだ。「井上選手の圧迫の仕方がすごかった」と切り出し、こう続けた。

「中谷選手は日頃より、スタンスを広く取って腰を下ろしていたが、中に入っていけなかった。井上選手は、ある程度、これを想定していたと思います。少ない動きの中でも、確実に井上選手にポイントが来ていた。中谷選手は序盤、ある程度のリスクを取っても行かなければならなかったが、井上選手の圧力がそうさせなかった。井上選手の貫禄勝ちだと思います」

井上、中谷ともに、この試合前まで32戦全勝で、井上が27KO、中谷は24KOを記録していた。強打を誇る両者の戦いは、KO決着の可能性が高いとみられていたが、ダウンシーンはなく判定までもつれた。

金平会長は、井上の勝因についてディフェンス能力の高さを挙げた。