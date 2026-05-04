コメ騒動が思い出されるナフサの「目詰まり」　高市首相の号令で解消できるか、経産省も本気度が試される

中東情勢の影響で流通の一部に混乱が見られる化学原料のナフサについて、高市早苗首相は2026年4月30日の関係閣僚会議で「流通に目詰まりがある」と供給不安の解消に向けて関係大臣に迅速かつ丁寧な対応を求めた。ナフサ不足の不安から、すでに食品の包装容器が手に入らないとの声も出ており、政府は沈静化に躍起だ。どこに問題があるのか。

コメの目詰まりでは農水省は猛省を迫られた

「目詰まり」と聞いて思い起こすのは、2024年から25年にかけて消費者を悩ました「令和のコメ騒動」だ。当時の江藤拓・農林水産相が「どこかにスタックしている」として、生産量は十分にあるが、流通段階で目詰まりしていることを強調した。いわゆる転売ヤーの存在をにおわした。

しかし、農水相が小泉進次郎氏に代わると、訪日外国人の増加や、一昨年のコメは高温障害によって精米時の歩留りが悪く、結果的に需要に比べて生産量が足りなかったことが判明した。農水省は猛省を迫られた。背景には、農水省が想定した以上に流通が複雑化していたほか、もともと自家消費や親類に配る縁故米が一定割合あり、「流通段階での実態を十分に把握ができていなかった」（農水省幹部）として、備蓄米の大量放出を余儀なくされ、さらにそのやり方も入札から随意契約になるなど混乱した。