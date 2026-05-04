防衛力増強すると、かえって日本は危ない　加藤登紀子さん「安保3文書」見直し懸念

防衛予算の増額、非核三原則の見直し、原子力潜水艦導入やドローン、AI兵器活用などを議論する「安保関連3文書」改定のための有識者会議の初会合が2026年4月27日に開かれ、このニュースを聞いていた歌手の加藤登紀子さんは「恐ろしい」と首をすくめた。

「平和国家という姿勢でここまでの安全保障を守ってきた」

5月3日放送の「サンデーモーニング」（TBS系）にパネリストとして出演した加藤登紀子さんは、司会の膳場貴子さんから「日本の安全保障環境は厳しい。そして、アメリカからは国防費の引き上げが求められていますと。こうした中で、平和国家として日本はどうしたらいいんでしょうか」と問われ、こう話した。

「日本は、地図を広げてみても、ロシア、中国、北朝鮮と非常に近いところにあって、だから『脅威だ、脅威だ』ということで、『戦う力を！』ということが進められていますが、これは、本当は逆のような気がしますね」

逆とはどういうことか。「（日本は）平和国家だという姿勢でここまでの安全保障を守ってきたんですね。それをかなぐり捨てるような方向性を世界に打ち出しているわけだから、そうなったときには、攻撃を受けても文句を言えないかなという（懸念は強い）。（日本への）攻撃の危機は、こんなことでさらに増すんではないかという不安が大きいです、私の中では」とため息をついた。