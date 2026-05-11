登録者906万YouTuberグループのリーダー「デブすぎたので2ヶ月ガチで筋トレ」　76kg→69kgの7キロ減量に成功

チャンネル登録者数906万人の人気YouTuberグループ「Fischer's―フィッシャーズー」のリーダー・シルクロードさんが2026年5月3日、個人YouTubeチャンネル「ロードシルク」を更新。「【減量】デブすぎたので２ヶ月ガチで筋トレやったら何キロ痩せたか見せます！！」と題し、ダイエットの結果を報告した。

コメントにショック...「結婚してから幸せ太りしたな」「歳だから」

2か月前に自分の体を鏡で見た時に、「ダサすぎて」衝撃を受けたというシルクロードさん。YouTubeのコメント欄でも、「結婚してから幸せ太りしたな」「昔より運動できなくなってますね、歳だからしょうがない」と書かれていたことがショックだったそうだ。

シルクロードさんは、高校3年生のときに55キロで最も身軽だったという。大学4年生のときにはトレーニングをして、筋肉もかなりついていたそうだ。

しかし、おなかがぽっこりとした体型になってしまう。その理由は、食生活が乱れ、睡眠があまり取れていなかったこと。体重は76キロまで増えてしまったという。食生活はスープだけにするなどしていたが、やはり運動は必要だと思い、「次の日動けなくなるくらいまで」この2か月間トレーニングを重ねたそうだ。

そして2か月たって、現在はおなかが引き締まり、横から見るとおなかよりも胸のほうが出ている状態に。中1～2日あけながら、背中、腹筋、脚など部位ごとに分けて2時間のトレーニングをしていたという。

食生活については、朝はヨーグルト、プロテイン、バナナ、ブロッコリーに決めていたとのこと。昼夜は米を100グラムほどに減らし、肉や鮭などたんぱく質多めの食事に変えたそうだ。また、水も多めに飲んでいたと話す。