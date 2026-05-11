要潤、細木数子の「地獄に落ちるわよ」...決め台詞まつわる「試行錯誤」裏話明かす　「スタジオは大爆笑」のワケ

俳優の要潤さんが2026年5月10日にXを更新し、占い師の故・細木数子さんの決め台詞「地獄に落ちるわよ」の裏話を明かした。
「周りの緊張が和らいだ時がありました」
現在、Netflixで細木さんの半生をモデルにしたドラマ「地獄に堕ちるわよ」が配信されている。要さんはXで「まだ拝見出来ておらず、出演もしていませんが、『地獄に落ちるわよ』の話題が多く見聞きされます」と言及した。
要さんは2004年から2008年にかけて放送されていた細木さんのレギュラー番組「幸せって何だっけ～カズカズの宝話～」（フジテレビ系）で共演経験がある。「地獄に落ちるわよ」というフレーズについて、「先生が思い付いたフレーズで、相談者への決定打を放つパンチラインとしてはあまりにも有名」とあらためて紹介した。
要さんによると、「先生自身も番組のマンネリ化を避けるために試行錯誤され」ていて、ほかにもさまざまなパターンを用意していたという。さらに、「極め付けには『フン詰まりで◯ぬ』と言った時は、さすがにご本人もプッと吹き出して、周りの緊張が和らいだ時がありました」と明かした。
当時について要さんは、「『（喉元まで指差して）ここまでよ！ここまでフンが詰まるから！』と、畳み掛けた時は、スタジオは大爆笑」と振り返っていた。
まだ拝見出来ておらず、出演もしていませんが、「地獄に落ちるわよ」の話題が多く見聞きされますので、3年以上レギュラーを共にさせて頂きました自分からすると、「地獄に落ちるわよ」は先生が思い付いたフレーズで、相談者への決定打を放つパンチラインとしてはあまりにも有名ですが、先生自身も番組…— 要潤 (@kanamescafe) May 10, 2026