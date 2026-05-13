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タイムマシーン3号・山本、女性タレントに10年超片思い　「何度か告白」暴露され...「いいでしょ、好きなんだから！」

2026.05.13 11:00
エンタメ班

   お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の山本浩司さんが、トークバラエティー番組「しゃべくり007」（日本テレビ系）の2026年5月11日放送回にゲスト出演し、10年以上片思いしている女性タレントの存在を告白した。

  • 「タイムマシーン3号」山本浩司さんのX（＠yamamoto_tm3）より
    「タイムマシーン3号」山本浩司さんのX（＠yamamoto_tm3）より
  • 渕上彩夏さんのインスタグラム（＠ayakafuchigami725）より
    渕上彩夏さんのインスタグラム（＠ayakafuchigami725）より
  • 「タイムマシーン3号」の2人。左が山本浩司さん。「しゃべくり007」公式X（＠shabekuri007ntv）より
    「タイムマシーン3号」の2人。左が山本浩司さん。「しゃべくり007」公式X（＠shabekuri007ntv）より
  • 「タイムマシーン3号」山本浩司さんのX（＠yamamoto_tm3）より
  • 渕上彩夏さんのインスタグラム（＠ayakafuchigami725）より
  • 「タイムマシーン3号」の2人。左が山本浩司さん。「しゃべくり007」公式X（＠shabekuri007ntv）より

満天の星空の下で「好きです、付き合ってください」

   番組には、山本さんの母と兄も登場し、山本さんに「早く結婚してほしい」と訴えた。

   その流れで、山本さんの幼なじみからの「10年以上前から渕上さんという女性をカワイイと言っており、ちょっと前に飲んだ時も、『告白してフラれた』と言っていたので、今も好きなんだと思います」というタレコミが紹介された。

   この女性はタレントの渕上彩夏さんで、山本さんは「13年ぐらい前に、共通の友人を通して知り合った」と明かした。渕上さんは上京後、地元の熊本に帰ったというが、「帰ってからも、たまーに会ったり」しているという。

   山本さんは、「テレビでするの？ 俺この話」と照れつつも、こう赤裸々に語った。

「何年か前に好きだって伝えさせていただいて。熊本まで行って。3年くらい前。2人でドライブして、山の上行って、満天の星空だったんで、もう絶対言いたくなっちゃって、好きだって。『好きです、付き合ってください』って言って」

   渕上さんからは「ちょっと待って」「考える時間ほしいから」と返事され、山本さんは東京に帰った。そして数か月後、「ごめん、友達としてしか見られない」と断りの連絡があったと明かした。

「山ちゃんと話してる時が一番楽しい」
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