「泣ける」電撃トレードのDeNA山本祐大捕手に惜別メッセージ　新聞ラテ欄「縦読み」tvkの粋な計らい

2026年5月12日に福岡ソフトバンクホークスへの電撃トレードが発表された横浜DeNAベイスターズの山本祐大捕手をめぐる、新聞各紙のラテ欄での「縦読みメッセージ」が注目を集めている。

2026年5月12日に福岡ソフトバンクホークスへの電撃トレードが発表された横浜DeNAベイスターズの山本祐大捕手をめぐる、新聞各紙のラテ欄での「縦読みメッセージ」が注目を集めている。

放出にファンは驚きと悲しみ

DeNAは12日午前、球団公式Xアカウントを通じて「福岡ソフトバンクホークスとのトレードについて」とのお知らせを公開。「山本祐大選手と福岡ソフトバンクホークス所属の尾形崇斗選手、井上朋也選手の2選手によるトレードに合意いたしましたので、お知らせいたします」と報告した。

チームの正捕手である山本捕手の放出をめぐり、ファンからは驚きと悲しみの声が相次いだ。

こうした中、話題を集めているのは13日の新聞各紙のラテ欄（テレビ番組表）につづられた、山本捕手への応援のメッセージだ。

神奈川新聞では、テレビ神奈川（tvk）が18時15分から中継するDeNA―中日戦の情報に「祐大今までありがとう／大きな感謝を込めて君／の背中押す▽交流戦は／お互い笑顔で▽君のお／▽かげで今のベイがある」とした。そのまま読むだけでも山本捕手への感謝をつづったメッセージだが、左端を縦読みし、最終行をL字に読み進めると「祐大のおかげで今のベイがある」と読める。

神奈川新聞よりもスペースが小さい全国紙のtvkの番組欄でも同様の計らいがあった。 例えば朝日新聞の神奈川県版では、「祐大今までありがとう／大きな感謝とともに君／のおかげで今日がある」との文章で山本捕手への感謝を伝えた。こちらも縦読みからL字に続くかたちで「祐大のおかげで今日がある」としている。