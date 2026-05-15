ナイナイ岡村隆史「中山功太は言葉のチョイス間違えた」持論語る　「いじめとはまたちょっと違う」サバンナ高橋騒動

お笑いコンビ「ナインティナイン」がパーソナリティーを務めるラジオ番組「ナインティナインのオールナイトニッポン」（ニッポン放送）の2026年5月14日深夜（15日未明）放送回で、お笑い芸人の中山功太さん（45）と、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄さん（50）の騒動に触れる一幕があった。

「『嫌いな先輩』とかやったらあれやったねんけど...」

中山さんは5月5日配信の番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」（ABEMA）で、「10年くらい、ずっといじめられていた先輩がいる」と告白。生放送直前に「こいつがやってるあの仕事、100万もらってもやらへんわ」と言われるなどしたと明かした。

SNSで、これが高橋さんではないかとする声が上がり、5月10日に高橋さんの相方・八木真澄さん（51）が、Xで「全てコンビであるサバンナの責任です」と謝罪。高橋さん本人もXで謝罪した。中山さんは12日、Xで「『いじめられていた』という表現は完全に不適切でした」「謝罪して撤回させて下さい」などと投稿し、高橋さんと和解したことを明かしていた。

5月14日放送の「ナインティナインのオールナイトニッポン」では、番組冒頭、岡村隆史さん（55）が「芸人の噂話というのは、光の速さぐらい広まっていき、光の速さぐらいで答えが導き出されてしまう」と切り出した。

そして「もう終わった話ではある」としつつ、中山さんと高橋さんの騒動に言及し始めた。

岡村さんは「番組自体を見てないので、どういう流れでそうなったのかは全然わからない」としたうえで、こう持論を語った。

「中山功太が、言葉の選択。あんな面白い人間が一つだけ、チョイス間違えたんちゃうか。俺見てないからわかれへんねんけど、『いじめられた』っていう言葉一つ選択してしまったっていうね。『嫌いな先輩』とかやったらあれやったねんけど、その時にエンターテインメントでパッと引き出した言葉が『いじめられた』っていう言葉やったと俺は思うのね」