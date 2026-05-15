「早すぎるよ」...山崎和佳奈さん、61歳での死去に声優仲間から悲痛の声続々　「もっと一緒に仕事したかった」

アニメ「名探偵コナン」の毛利蘭役などで知られる声優の山崎和佳奈さんが、2026年4月18日に亡くなっていたと、所属する青二プロダクションが5月15日に発表した。61歳だった。Xでは、声優仲間から追悼の言葉が寄せられている。また、ファンからも悲しみの声が寄せられ、トレンドには「蘭姉ちゃん」「コナン」などの関連ワードが並んでいる。

蘭の友人・鈴木園子役の松井菜桜子「蘭...あたしは一生友達だからね」

青二プロダクションは、「かねてより病気療養中でしたが 薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました」と発表した。山崎さんは、2月16日から病気療養のため活動を休止していた。

名探偵コナンの原作者・青山剛昌さんはアニメ公式サイトを通じて、「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて...とても悲しいです」とコメントを寄せた。

名探偵コナンで蘭の幼なじみでもある主人公・工藤新一役を務める山口勝平さんは「訃報を聞いた時 嘘、でしょ？って言葉しか出てこなかった。自分の中にポッカリ穴が空いたみたいで、心拍音だけ頭の中に鳴り響いてて。和佳奈ちゃんの訃報があまりにショック過ぎます。。。」と、悲痛な心情を伝えた。

また、蘭の友人・鈴木園子役を務める松井菜桜子さんはXで、「蘭...あたしは一生友達だからね」「蘭と園子の二人はいつでもいつまでも大親友でした そしてもちろん、これからもずーっと」とコメント。