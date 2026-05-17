「おめでとうございます」「美し過ぎます」藤あや子、65歳の誕生日を報告...花柄ワンピで変わらぬ美貌ダダ漏れ

歌手の藤あや子さん（65）が2026年5月10日、自身のインスタグラムを更新。65歳の誕生日を迎えたことを報告した。

「これからも私らしく」

藤さんは、「誕生日ディナー」と切り出し、黒い壁の通路にワンピース姿で立つショットを含む2枚の写真を投稿した。「1961年5月10日正午に 誕生しました」「真っ昼間に生まれる赤ちゃんって 珍しいみたいですが まぁ～私らしいのかもしれません」とつづった。

「生まれ育った故郷秋田を離れもう38年になります」とコメントし、自身の歌手人生を振り返り、「迷いなくこの道を歩んできて 良かったとしみじみ思います」と語った。

さらに、「これまで携わってくださった沢山の方々 いつも支えてくださっているファンの皆様には 本当に感謝してもしきれません」といい、未来予想図はわからないと語りつつも、「幸せは自分が作り出すもの そう信じて その幸せを少しでも還元できるように これからも私らしく 生きていきます」と締めくくった。

インスタグラムに投稿された写真では、花柄の黒いワンピースに黒のカーディガンを着用。髪はアップにして、肩から黒のバックをかけていた。赤い花を手に笑顔をみせていた。

この投稿には、「お誕生日おめでとうございます」「笑顔眩しく輝き美しい」「美し過ぎます」「素敵な歌...歌い続けてください」「憧れの女性です」「いつまでも美しい」といったコメントが寄せられていた。