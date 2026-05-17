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「おめでとうございます」「美し過ぎます」藤あや子、65歳の誕生日を報告...花柄ワンピで変わらぬ美貌ダダ漏れ

2026.05.17 18:00
エンタメ班

   歌手の藤あや子さん（65）が2026年5月10日、自身のインスタグラムを更新。65歳の誕生日を迎えたことを報告した。

  • 藤あや子さんのインスタグラム（＠ayako_fuji_official）より
    藤あや子さんのインスタグラム（＠ayako_fuji_official）より
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    藤あや子さんのインスタグラム（＠ayako_fuji_official）より
  • 藤あや子さんのインスタグラム（＠ayako_fuji_official）より
    藤あや子さんのインスタグラム（＠ayako_fuji_official）より
  • 藤あや子さんのインスタグラム（＠ayako_fuji_official）より
    藤あや子さんのインスタグラム（＠ayako_fuji_official）より
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    藤あや子さんのインスタグラム（＠ayako_fuji_official）より
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  • 藤あや子さんのインスタグラム（＠ayako_fuji_official）より
  • 藤あや子さんのインスタグラム（＠ayako_fuji_official）より
  • 藤あや子さんのインスタグラム（＠ayako_fuji_official）より

「これからも私らしく」

   藤さんは、「誕生日ディナー」と切り出し、黒い壁の通路にワンピース姿で立つショットを含む2枚の写真を投稿した。「1961年5月10日正午に　誕生しました」「真っ昼間に生まれる赤ちゃんって　珍しいみたいですが　まぁ～私らしいのかもしれません」とつづった。

   「生まれ育った故郷秋田を離れもう38年になります」とコメントし、自身の歌手人生を振り返り、「迷いなくこの道を歩んできて　良かったとしみじみ思います」と語った。

   さらに、「これまで携わってくださった沢山の方々　いつも支えてくださっているファンの皆様には　本当に感謝してもしきれません」といい、未来予想図はわからないと語りつつも、「幸せは自分が作り出すもの　そう信じて　その幸せを少しでも還元できるように　これからも私らしく　生きていきます」と締めくくった。

   インスタグラムに投稿された写真では、花柄の黒いワンピースに黒のカーディガンを着用。髪はアップにして、肩から黒のバックをかけていた。赤い花を手に笑顔をみせていた。

   この投稿には、「お誕生日おめでとうございます」「笑顔眩しく輝き美しい」「美し過ぎます」「素敵な歌...歌い続けてください」「憧れの女性です」「いつまでも美しい」といったコメントが寄せられていた。

藤あや子
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