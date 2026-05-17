松井珠理奈＆ボイメン・辻本達規、夫婦ラブラブショット...愛犬も一緒に　「幸せが滲み出てる」「カワイイ家族」

元SKE48でタレントの松井珠理奈さん（29）が2026年5月13日、自身のインスタグラムを更新。夫で男性グループ「BOYS AND MEN」の辻本達規さん（34）と、愛犬を交えたプライベートショットを披露した。松井さんと辻本さんは26年1月に結婚を報告した。

「愛犬の日」にちなんで

松井さんは、「今日は #愛犬の日 ということで」といい、愛犬を挟んだ家族ショットを含む3枚の写真を投稿した。「りっぷくんは時々人間みたいな動きをします」と愛犬についてつづっていた。また、ハッシュタグ「#犬のいる暮らし」「#トイプードル」「#toypoodle」などのコメントを添えている。

インスタグラムに投稿された写真では、松井さんは薄いブラウンのジャケットにグレーのキャップを着用。辻本さんは黒のジャケットを着て、黒のキャップをかぶっていた。松井さんは愛犬と一緒にカメラへ視線を向けた3ショットを披露していた。

この投稿には、「幸せが滲み出てる」「こっちまで幸せな気持ちになります」「素敵なスリーショット」「待ち続けてた家族写真」「カワイイ家族だね」「色違いの帽子お似合い」「珠理奈が幸せそうで嬉しいです」といったコメントが寄せられていた。