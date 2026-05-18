米中首脳会談、トランプ大統領の同行者選びに思惑あり　次男に至っては「あまりに露骨」と専門家は呆れる

2026年5月16日放送の「ワイド！スクランブル サタデー」（テレビ朝日系）は米中首脳会談でトランプ大統領に同行した米企業トップの顔ぶれに注目した。テスラのイーロン・マスクCEO、アップルのティム・クックCEO、エヌビディアのジェンスン・ファンCEOと米ビジネス界・金融界のそうそうたるメンバーである。この顔ぶれに、大統領の思惑が透けて見えたという。

マスク氏らには中間選挙への献金を期待？

トランプ大統領の政治手法などを研究している明治大学教授の海野素央さんは同行者それぞれに対する大統領の「期待」を説明する。

「トランプさんはイーロン・マスクさんと喧嘩別れした。しかし、関係を修復したい。というのもマスクさんは金を持っている。中間選挙を意識してマスクさんに献金してもらいたい。ボーイングのオルトバーグCEOについては防衛産業からの政治献金を狙っている」

大統領自身の中間選挙を見すえた人選であると指摘した。

半導体の大手エヌビディアのジェンスン・ファンCEOについては「中国がエヌビディアの最先端の半導体を軍事力強化のために喉から手が出るほどほしがっている。今のトランプさんには交渉のカードが少ない。そこでファンさんを座らせることによって、自分は強力なカードを持っているというメッセージを中国に送りたかった」と話した。