子猿のパンチで人気の市川市動植物園「サル山に侵入者」　謎の着ぐるみ男、 その正体は？

オランウータンのぬいぐるみを母代わりに抱く姿で一躍人気となった子猿「パンチ」で人気の市川市動植物園（千葉県市川市）が2026年5月17日、「サル山内に侵入者」が入ったことを報告した。

「本日10:50頃、サル山内に侵入者がありました」

パンチは生後約半年のニホンザルで、母猿が育児をしなかったことから飼育員による人工保育で育てられた。子猿は通常、生まれた時から母猿にしがみついて生活するが、母のいないパンチは代わりにオランウータンのぬいぐるみにしがみついている。ぬいぐるみに甘えながらも懸命に群れに馴染もうとする姿が、SNSを中心に注目を集めた。

市川市動植物園には、パンチを見ようと国内だけでなく国外からも多くの来園者が訪れ、土日には入園待ち列が発生するほどの盛況ぶりが続いている。

こうした中、同園は17日13時半過ぎ、Xを更新。

「本日10:50頃、サル山内に侵入者がありました。当該侵入者を含む２名を、警察官に引き渡しましたのでお知らせします」と報告した。

「これを受け、動物や設備の安全確認作業を行いました」とした上で、「一部観覧エリアを閉鎖し警備体制を強化のうえ、本日は引き続き16:30まで開園いたします」とアナウンスした。

同日、ゲート前広場で予定されていた同園のキャラクター「市川梨丸」によるグリーティングは中止となった。

「今後の対応を含めて、本件について改めてお知らせしたいと思います」としている。