中道・小川代表と参政党・神谷代表が笑顔で懇談、動画投稿に党内LGBTQ当事者から批判　神谷氏過去発言に反発

中道改革連合の公式Xが2026年5月16日、小川淳也代表と参政党・神谷宗幣代表と懇談する様子の動画を投稿した。これに対し、党内のLGBTQ当事者らが批判的な声を上げ、波紋が広がっている。

神谷氏は4月にLGBTQ（性的マイノリティ）に関する不適切な発言をしたとして問題視されたが、参政党は差別的な意図を否定している。

「立場や考え方に違いがあっても、互いに向き合い、言葉を交わす」

中道改革連合の公式Xは、5月16、17日に都内で行われたイベント「民主主義ユースフェスティバル2026」の会場で、小川氏と神谷氏が懇談したと報告。「立場や考え方に違いがあっても、互いに向き合い、言葉を交わすこと。それもまた、民主主義にとって大切な姿勢です」と伝えた。

添えられた動画には、小川氏が神谷氏を「さすがだなあ」と言い肩を叩き笑い合う様子や、20日に開催される党首討論について「頑張りましょう」と握手をする様子などが収められていた。

これに、2月8日の衆院選に中道から出馬し落選した、LGBTQ当事者を公表している依田花蓮氏はXで、「こちらの投稿に驚き・呆れ、恥ずかしく思います」とし、次のように批判した。

「挨拶を交わしコミュニケーションを交わすのは当然のことですが、差別的言動を公然と行なってきた者とじゃれ合うような動画を、敢えて、党の公式発信媒体で投稿するということは、党として、差別的言動を振り撒くことを容認している印象を与えます。 非常にショックです」

LGBTQ当事者を公表している中道の尾辻かな子前衆院議員も、

「意見の違う相手と対話することは大切です。しかし、LGBTをめぐる差別的発言で多くの当事者が傷ついている中で、その問題に触れずに懇談の場面だけを『民主主義』として発信することには、強い違和感があります」

と主張した。