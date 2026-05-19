井上尚弥、バムがバンタム級王座獲得なら「対戦は避けられない流れに」...実現すれば日本開催が有力【米メディア】

米ボクシング専門メディア「ボクシングシーン」（ウェブ版）は2026年5月18日、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）と、「バム」ことスーパーフライ級3団体統一王者ジェシー・ロドリゲス（米国、26）の対戦の可能性に言及した。

「ロドリゲスは信じられないほど意欲的な若者」

ロドリゲスは、井上よりも2階級下のWBA・WBC・WBO世界スーパーフライ級3団体統一王者だ。プロ戦績は23戦全勝（16KO）で、井上の次戦対戦候補に挙がっている。

6月13日に、1階級上のWBA世界バンタム級王者アントニオ・バルガス（米国、29）に挑戦する予定で、王者に勝利すれば井上戦が見えてくる。

このような状況の中、「ボクシングシーン」は「ジェシー・ロドリゲスが日本のスーパースター、井上尚弥に挑むのであれば、彼は『モンスター』のホームグラウンドに乗り込んで戦うことになるだろう」とし、ロドリゲスをプロモートするマッチルーム社のエディ・ハーン会長のコメントを伝えた。

記事によると、ハーン会長は「ロドリゲスがさらに上の階級に上がることで、その話題（井上戦）がさらに盛り上がるだろう。6月13日に彼が勝てば、それは避けられない流れになると思います。ロドリゲスは信じられないほど意欲的な若者で、すぐにでも次のステップへ進みたいと考えている」と語り、次のように持論を展開したという。