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46歳ミュージシャン「国力を低下させた政権」と投稿　他者への想像力失われる社会を懸念

2026.05.19 17:30
エンタメ班

   ミュージシャンの七尾旅人さんは2026年5月18日、自身のXにて「この短い期間に、これほど国力を低下させ将来を閉ざしてしまった政権は初めてでは」と投稿した。

  • 高市政権は「この短い期間に、これほど国力を低下させ将来を閉ざしてしまった政権」なのか（2026年2月撮影）
    高市政権は「この短い期間に、これほど国力を低下させ将来を閉ざしてしまった政権」なのか（2026年2月撮影）
  • 七尾旅人さん（Xのプロフィール画像から）
    七尾旅人さん（Xのプロフィール画像から）
  • 高市政権は「この短い期間に、これほど国力を低下させ将来を閉ざしてしまった政権」なのか（2026年2月撮影）
  • 七尾旅人さん（Xのプロフィール画像から）

栃木県で起きた強盗殺人事件を念頭？

   同投稿では、「これから日を追うごとに、その負債が鮮明になっていく」と危機感を示し、「脆い社会では、どうやって身内を守るかだけでなく、意見対立する他者の生存まで想像できるかどうかが大切」と主張した。

   続けて、七尾さんは「このままではどんどん増えるでしょう。未成年による強盗とかさ」ともポストした。5月中旬に栃木県で起きた強盗殺人事件を念頭に、今後、凶悪犯罪が増加することを懸念し、そのための対策として「意見対立する他者」への想像力を持つことの必要性を訴えた可能性もある。

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