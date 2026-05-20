旅行系YouTuber「モバイルバッテリー発火」で750万円の愛車が廃車に「本当に怖いです」

旅行系YouTuberの「おのだ」さんが2026年5月20日、「モバイルバッテリー発火」で車が廃車となってしまったことをXで報告した。

「モバイルバッテリーの発火、本当に怖いです」

おのださんは、海外旅行の様子や飛行機の情報などを発信しているYouTuberだ。

20日朝の投稿で、「私の車ですがモバイルバッテリー発火で廃車となってしまいました」と報告。焼けこげた車内やパーツなどが写った車の写真や動画を公開した。

「車内のドリンクホルダーにモバイルバッテリーを置いていたところ、発火していました」

モバイルバッテリーを置いていたのは運転席と助手席のあいだのドリンクホルダーとみられるが、主に焼けたのは助手席側だ。助手席に置かれたチャイルドシートの座面が広く焼け落ちているほか、背面部分も大きく焼け、穴が空いている。

モバイルバッテリーはほぼ原型をとどめておらず、配線などがむき出しに。白いケーブルの一部は焼け残っている。爆発が起きたのか、助手席側のフロントガラスには大きくヒビが入っていた。

なお、「発火時に車内には誰もおらず被害は車だけ」だったという。

フォロワーに向け、「皆さんもお気をつけ下さい。モバイルバッテリーの発火、本当に怖いです」と注意喚起している。