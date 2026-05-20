ヒカル、新たな大御所タレントに「全然面白くなくね？」...噛みついたとの「デマ」訂正　「これは言ってない」

人気YouTuberのヒカルさんが2026年5月20日、自身の発言に関する「デマ」を否定した。

「所さんって全然面白くなくね？」の発言を訂正「デマ」

ヒカルさんは、ヒカルさんがタレントの所ジョージさんについて、「所さんって全然面白くなくね？」と発言したとするX投稿を引用。「なんかデマを流されてる」「これは言ってない」と、発言を否定した。

ヒカルさんをめぐっては、4月20日に公開された自身のYouTubeチャンネルの動画で、お笑いタレントのタモリさんについて、「まったく面白くない」「（面白さが）いまだにわからない」などと発言し、SNSで波紋が広がっていた。

また、この騒動をきっかけに実現した落語家の立川志らくさんとの5月11日公開のコラボ動画では、お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史さんに「噛みつく」場面があった。岡村さんはラジオ番組で、ヒカルさんのタモリさんをめぐる発言について言及していた。

志らくさんはヒカルさんについて、「そのスタイルを崩さずにどんどん噛みつくべき」と肯定。するとヒカルさんは、「俺、本当に岡村さん、正直『めちゃイケ』めっちゃ好きで見てて」とした上で、

「最近別につまんないって言ったらこれまたおかしなことになりますけど。僕は最近つまんないと思ってて」

「別にそんなトーク力があるほうではないじゃないですか、岡村さんって。そのくせになんか、（ラジオで）YouTuberをただのおしゃべりって言って。お前もただのおしゃべりだろと思ってるんですよ、僕は」

と、噛みついてみせた。

一方で、ヒカルさんはタモリさんや岡村さんらと、「本当は共演させてもらいたい。それが一番面白いと僕は思ってる」などと述べていた。