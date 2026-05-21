「車の品質が悪すぎ」「1に補助金、2に補助金」　中国製だった万博EVバス、関係者が証言...67億円損失も

大阪・関西万博で来場者の輸送を担ってきた電気自動車（EV）バスでトラブルが相次いだ問題を、2026年5月18日の「かんさい情報ネットten.」（読売テレビ）が取り上げた。

番組では、販売元の「EVモーターズ・ジャパン」（福岡県北九州市、EVMJ）を取材。中国の会社に製造を委託したEVバスに関して、ずさんな安全管理となっていた実態を関係者が証言した。

導入からわずか2週間で運行打ち切り

万博のEVバスを巡っては、万博後に自動運転の実証実験や脱炭素社会の推進に活用する「レガシー」を掲げていた。だが、万博の期間中に停車後に動き出したり、ブレーキが利かなかったりするトラブルが相次ぎ、大阪メトロは、安全上の懸念から万博後、使用しないことに決めた。

万博閉幕後には、大量のバスが大阪市城東区の大阪メトロの敷地内に留め置かれたままとなり、SNSでは「EVバスの墓場」とやゆする声が上がっていた。

国交省は、2025年10月にEVMJに対し立ち入り検査を実施。全国で販売した317台のうち3割以上で「ブレーキホース」の損傷などが確認され、78台は国の保安基準に違反するなど、ずさんな管理が明らかとなった。

番組では、万博以外にもトラブルが起きていたとして、福岡県筑後市のEVMJのスクールバスのトラブルを紹介。カーブでハンドルが切れなかったり、ブレーキの効きが甘かったりするなどして、導入からわずか2週間で運行が中止されたことを伝えた。