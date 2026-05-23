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企業の情報漏洩、不適切会計、ハラスメント対応の遅れ目立ち...リーダーに問われる「本音が出る状態をどうつくるか」

2026.05.23 14:00
高城 幸司

   2026年に入り、企業経営や組織運営に関するニュースを見ていると、「リーダーとは何か」が改めて問われているように感じます。

   以前であれば、リーダーに求められていたのは、「決断力」「統率力」「強い発信力」でした。しかし現在、社会が厳しく見ているのは、むしろ別の部分です。

   それは、「現場で声が上がる組織になっているか」という点です。

  • 「リーダーとは何か」が改めて問われている（写真はイメージ）
    「リーダーとは何か」が改めて問われている（写真はイメージ）
  • 「リーダーとは何か」が改めて問われている（写真はイメージ）
    「リーダーとは何か」が改めて問われている（写真はイメージ）
  • 「リーダーとは何か」が改めて問われている（写真はイメージ）
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「組織の空気」のほうが厳しく問われている

   今年も、大手企業による情報漏洩問題、不適切会計、品質問題、ハラスメント対応の遅れなど、さまざまなニュースが報じられました。興味深いのは、世の中が単に「問題が起きたこと」だけを見ているわけではない点です。むしろ、

「なぜ現場で止められなかったのか」
「なぜ声が上に上がらなかったのか」
「違和感を感じていた人はいなかったのか」

   という「組織の空気」のほうが厳しく問われています。

   実際、多くの第三者委員会報告や再発防止策を見ると、共通して出てくるキーワードがあります。

・心理的安全性 ・内部通報制度
・風通しの良い組織
・現場との対話
・上司とのコミュニケーション改善

   つまり、現在の企業経営では、「管理の厳しさ」だけではなく、「本音が出る状態をどうつくるか」が、大きなテーマになっているのです。

現場では違和感が共有されていたのに、上司に伝わってない
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