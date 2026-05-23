5年目突入のウクライナ侵攻　ウクライナが無人機、無人車両で一部地域を奪還...「深層NEWS」で状況紹介

5年目に入ったロシアによるウクライナ侵攻について、2026年5月21日放送の「深層NEWS」（BS日テレ）は2人のロシア情勢と軍事に詳しい専門家が今後の見通しを語ったが、4月にはウクライナのザポリージャ州でウクライナ軍が無人機と無人車両だけで一部の村を奪還したことを発表、映像とともに紹介した。

ロシア側の徴兵、動員率より死傷率が上回っている

では、戦闘の主導権はウクライナに傾きはじめているのか。

防衛研究所研究幹事の兵藤慎治さんは「（無人機と無人車両だけで奪還したのは）非常に驚きです。ロシア兵は無人機と無人車両に苦戦して投降するが、手をあげるだけだと（相手は）ロボットなので認識するかどうかわからないので、段ボールに投降するという文字を書き、白旗をあげたということだ。一方、ロシア側は今年に入って兵士の徴兵、動員率より死傷率の方が上回ってしまっているという状況がある。前線のコミュニケーションツールとして使っていたロシア製SNSのテレグラムも規制されるとか、いろいろな問題が出てきて、戦闘能力が落ちているという見方もある。総合評価した場合に、主導権がウクライナ側に傾きつつあるのではないかという指摘がある。ただ、短期的に反転攻勢してロシアの占領地域を大規模に奪還出来るというところまで行くかというと、必ずしもそういうことではないが、相対的にウクライナ軍が優勢になりつつあるという見方が出てきている」と分析した。