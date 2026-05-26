渡辺えり、「反戦と反基地を呼びかけ」の地・辺戸岬訪問　大雨・強風の中...動画で「最北端の慰霊碑にやって来ました」

女優の渡辺えりさんが2026年5月25日にXを更新し、沖縄県の辺戸岬で撮影した動画を公開した。

「最北端の慰霊碑にやって来ました」

沖縄本島の最北端にある辺戸岬では、第二次世界大戦後、沖縄がアメリカに統治されている時代に本土に最も近いこの地に人々が集まって復帰運動などが行われた。日本に返還された1972年には岬に「祖国復帰闘争碑」が建てられた。

渡辺さんはXで、「沖縄の最北端にある辺戸岬に行ってきました」と報告。「晴れた日には与論島が見えます。沖縄の祖国復帰を願って作られた石碑です」と説明した。

また、「復帰後も五月15日の復帰記念日に復帰運動を続けてきた方たちや観光客らが反戦と反基地を呼びかけています」と紹介した。

ポストには渡辺さん自身が撮影した動画も公開されており、その中で渡辺さんは「祖国復帰悲願の......」と慰霊碑を紹介しかけたものの、大雨に阻まれ、うまく撮影できず。「最北端の慰霊碑にやって来ました」とだけ説明していた。