【ドジャース】キム・ヘソン、「与えられた時間は長くて3週間」...大リーグ残留も「監督の心を掴み返さなければ」地元メディア

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年5月26日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）の大リーグ残留に関して、「与えられた時間は長くても3週間」との見解を示した。

右足首の手術明けエドマンの復帰が迫る

大リーグ2年目の今季、キムは大リーグの生き残りをかけ厳しい戦いを強いられている。

ここまで2度、マイナー降格の危機が訪れたが、いずれも回避している。負傷者リストに入っていたムーキー・ベッツ選手（33）が、12日に戦線復帰。開幕から負傷者リストに入っていたキケことエンリケ・ヘルナンデス選手（34）が、26日のコロラド・ロッキーズ戦で復帰した。

ベッツとヘルナンデスが復帰した際、キムはマイナー降格の危機にあったが、ベッツの時は、アレックス・フリーランド内野手（24）がマイナー落ちし、ヘルナンデス復帰時は、サンティアゴ・エスピナル内野手（31）がDFA（40人ロースター外）となった。

今季、2度にわたるマイナー降格危機を回避したキムだが、今後の見通しは決して明るくはない。

右足首の手術明けのトミー・エドマン選手（31）の復帰が迫っている。米メディアによると、27日にドジャース傘下の3Aに合流。3Aで調整した後、大リーグに復帰する見通しだという。エドマンが復帰すれば、ポジションがかぶるキムのマイナー降格が現実味を帯びる。