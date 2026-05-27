「現在乗っ取られています」在日米海軍のXアカウントにまさかの事態　謎の女性が一時プロフィール画像占領

神奈川県横須賀市の「在日米海軍司令部」の公式Xアカウントが2026年5月27日、アカウントの「乗っ取り被害」を報告した。

「アカウント奪還、復活すべく対処中」

在日米海軍司令部は、日本にある全ての米海軍の陸上施設およびディエゴ・ガルシア海軍支援施設、シンガポール地域調整部隊を指揮下に置く米海軍の地域司令部だ。Xアカウントでは、基地でのイベント情報や訓練の様子などを発信している。

27日10時50分過ぎ、【重要！！注意喚起！！】として、乗っ取り被害を訴えた。

「5月27日現在、本来なら在日米海軍司令部@cnfjであるべきこのアカウントは乗っ取られています 現在、アカウント奪還、復活すべく対処中です」

ユーザー名は「@CNFJ」だったところ、12時半時点でのIDは「@hemma1931」と変更されている。

拡散されたスクリーンショットによると、何者かに乗っ取られていた際のユーザー名は「Em Blossom」で、プロフィール写真は黒いタンクトップにデニムのショートパンツを合わせた女性の自撮り画像に変更されていた。

プロフィール欄の文章は、「pretty mess, devoted mutual / always follow back（Xによる翻訳：めちゃくちゃな状況、献身的な相互フォロワー いつもフォロバします）」となっていた。