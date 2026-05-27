セルフレジで財布を盗む男の防犯カメラ映像がSNS拡散　被害者が店で入手？ローソン「捜査中なので回答差し控える」

コンビニ大手「ローソン」店舗のセルフレジに置き忘れた財布を男がポケットに入れていたとして、防犯カメラの映像を撮った動画がスレッズ上で投稿され、波紋が広がっている。

被害者側がローソン店舗で何らかの形で映像を撮影したとみられ、動画を通じて情報提供を求めていた。映像が流出したことは異例だが、ローソンでは、警察の捜査が入っているので回答を差し控えるとだけ取材に答えた。

防犯カメラの映像をめぐって波紋

レジ袋に商品を入れた親子の客らが、精算を終えた様子で、セルフレジを離れる。レジのテーブルの端には、黒い財布が置かれていた。

すると、後ろで順番を待っていた客の男がレジに来て、親子の方を見てから、商品のペットボトルらしきものを置き、精算を始める。男は、また親子を見ながら、素早く左手でテーブル上の財布を取り、ズボンの左ポケットに突っ込んだ。

男は、メガネをかけた顔が映像にはっきり映っており、黒いTシャツに青っぽいズボンを履いていた。

映像の下には、2026年5月24日の11時50分とあり、防犯カメラの時刻表示だった。被害者側が映像をスマホなどで撮影したとみられている。

被害者側は、この日のうちに、スレッズ上で映像を撮った動画を投稿し、横浜市内のローソン店舗で財布が盗まれたと報告した。財布には、免許証なども入っていたといい、警察に被害届を出して対応してもらっているとした。そのうえで、動画に映った男についての情報提供を求めていた。

この動画は、X上でも取り上げられて、次々に拡散する騒ぎになった。

被害者側は、財布の置き忘れに気づいてレジにすぐ戻った後、財布がなくなっていたため、店員に対応してもらったとX投稿で明かした。その後、数時間後には男が捕まったといい、警察からの連絡では、財布が見つかったが、現金は盗まれていたという。詳しい経緯については、事件が解決したとして説明せず、動画も削除された。被害者側は、転載された動画の削除も求め、次々に対応されている。

この動画投稿を受けて、「あきらかに、前の人の財布だと分かってる」「これはヒドイな」などとポケットに入れた男への非難が出た。その一方で、防犯カメラの映像投稿については、「コンビニの防犯カメラって見せてもらえないんじゃなかったっけ？」といった声も漏れていた。