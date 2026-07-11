登録者50万人気美女YouTuber、「復縁」相手と結婚　「プロポーズされる未来を想像していなかったし、ほっとしてる」

チャンネル登録者数50万人超のYouTuber・歩乃華さん（32）が、2026年7月3日に公式YouTubeチャンネルを更新。「32歳、復縁して結婚しました」と題して、結婚を報告した。

「結婚おめでとう」祝福の声

歩乃華さんは、17年から活動をスタートしたYouTuberで、歌手デビューも果たしている。

本動画では、開口一番に「ということで結婚しました！」と報告。結婚相手とは21年に交際をスタートさせ、何度も別れと復縁を繰り返していたという。

24年6月に「30歳で彼に振られました」と泣きながら語った相手と同じで、このときには話していなかったが、当時彼と1か月ほど同棲しており、失敗していたことも明かした。

プロポーズされたのは、26年1月7日の歩乃華さんの誕生日だったという。そして、7月1日に婚姻届を提出したそうだ。

また、プロポーズされてから結婚報告まで半年ほどかかった理由を「何回か別れてるから、もし（婚約）破棄になったらどうしようって思って、すぐに言えませんでした」「信用してないわけではないんですけどね、彼のことを。自分振られないか心配しすぎて、ちょっと遅くなりました」と話した。

さらに歩乃華さんは、おなかを見せながら「これはただの脂肪です！」と報告。「ただ太ってるだけなので、妊娠しておりません！」と言い、「なので私がむくんだりとか、いっぱい食べすぎて太ったときに、『妊娠してますか？』っていう脂肪なのに妊娠と疑われるのはちょっとショックだったりするので、できれば控えてもらえたら助かります」と冗談交じりに語った。

歩乃華さんは、現在の心境を「まさかね、別れました動画撮ってるときに、彼とプロポーズされる未来を想像していなかったし、ほっとしてるっていう感じかな」と明かした。

コメント欄では、「結婚おめでとう歩乃華 末永くお幸せに」「復縁界隈の希望」「急にお腹見せてくるの笑った笑笑」といった声が寄せられた。