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「今日好き」出身のカップルYouTuber、涙の破局発表　7年交際も「しっかり話し合った結果、お別れすることに」

2026.07.10 11:00
エンタメ班

   カップルYouTuber「れいまひほーむ」が、2026年7月4日にYouTubeを更新し、破局したことを発表した。

  • カップルYouTuberが破局（写真はイメージ）
    カップルYouTuberが破局（写真はイメージ）
  • まひろさん（左）とれいなさん。れいまひほーむのインスタグラム（＠reimahihome）より
    まひろさん（左）とれいなさん。れいまひほーむのインスタグラム（＠reimahihome）より
  • カップルYouTuberが破局（写真はイメージ）
  • まひろさん（左）とれいなさん。れいまひほーむのインスタグラム（＠reimahihome）より

「最初はほんまに嫌やった」

   「れいまひほーむ」は、れいなさんとまひろさんによるカップルYouTuber。ABEMAの恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」出演をきっかけに、2019年に交際を始めた。

   26年7月4日の動画では、二人がそろって出演し、「しっかり話し合った結果、お別れすることになりました」と切り出した。

   今でも「めっちゃ仲いい」そうで、破局の理由は「どっちかが浮気したとか喧嘩してとかじゃない」という。

   別れを切り出したのはれいなさんからだったといい、まひろさんは「最初はほんまに嫌やった」と明かした。しかし「前向かなあかんな」と気持ちを切り替え、話し合いを重ねて破局に至ったようだ。

   一方で、「泣かんと（動画）撮ろうって言ってたんですけど、無理っすね」「やっぱきつい」と声を詰まらせる場面もあった。

   今後は二人とも個人で活動を続けていくという。れいなさんは愛犬とともに上京したそうで、まひろさんは「れいちゃんにも、ワンちゃんたちにも会いに行くvlogとか撮ろかな」と話していた。

   まひろさんは「人生で一番青春って言われる時間を、れいちゃんと過ごせてよかった」「精神的にしんどい時とかも、れいちゃんが率先して支えてくれたり、ほんまに感謝してます」と涙ながらに語り、れいなさんも「私もまひには感謝でいっぱい」と目を潤ませていた。

「人生で一番しんどかった、この1か月」
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