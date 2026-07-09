「美人すぎるサポーター」で話題のSHONO、ヘソ出し＆黒ミニスカで神スタイル　米ディズニー満喫ショット

2022年のサッカーワールドカップ（W杯）カタール大会で「美人すぎるサポーター」として話題になった、ガールズバンド「PARADOXX」のドラム・SHONOさん（31）が2026年7月5日、自身のインスタグラムを更新。米国のディズニー・ワールドでの様子を披露した。

「大好きなニックにも会えた！！」

サッカー北中米大会も現地観戦していたSHONOさん。インスタグラムでは「Walt Disney World」とコメントを添えて、黒ミニスカコーデや、夫で名古屋グランパスに所属する山岸祐也選手（32）との2ショットなどディズニー・ワールドを楽しむ姿を投稿した。

SHONOさんは「大好きなカーズのホテルに泊まれた」「そして大好きなニックにも会えた！！」と報告。つづけて、「Aerosmithの音楽流れるジェットコースターあれなに！？すご」といい、「行きたかったところ全部まわれた！」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、SHONOさんは茶色の透かし編みベストと黒いミニスカートを着用。映画「ズートピア」に登場するジュディの耳のカチューシャをつけて、バスの中で笑顔をみせていた。

14枚目では、山岸選手は映画「ズートピア」に登場するニックの耳のカチューシャをつけ、カラフルなシャツを着用。2人で向き合う姿や、双眼鏡のようなポーズをとって笑顔をみせる2ショットを披露していた。

この投稿には、「祐也くんとSHONOちゃんのニックジュディかんわいいーーー」「可愛い」「素晴らしい所に泊まれて良かったですね」といったコメントが寄せられていた。