れいわ激震、山本代表辞任で困惑広がる　25年参院選出馬・元候補は「党からの通達」に「絶対に許しませんよ」

声優・女優で政治活動家の岡本麻弥さんが2026年7月9日、自身が所属する「れいわ新選組」への怒りをXであらわにした。

時速149キロで走行→道交法違反で罰金＆90日間の免許停止処分

れいわ新選組は3日、山本太郎代表が道交法違反で検挙されたと公式サイトで発表。山本譲司幹事長による厳重注意処分を行い、「山本代表に対し法令遵守及び安全運転の徹底を改めて求め、再発防止に努めてまいります」と報告した。

発表によると、山本氏は25年10月9日、レンタカーで東九州自動車道を走行中、法定速度の時速80キロを超える時速149キロで走行し、26年4月20日に道交法違反（速度超過）で罰金9万円の略式命令と90日間の免許停止処分を受けた。

その後、7月9日に都内で記者会見を開き、本件をめぐり謝罪。26年1月に公表した健康上の問題にも言及し、代表を辞任すると発表した。

岡本氏は25年6月、同党公認で参院選への立候補を表明。声優としての立場から「経済を破壊するインボイスと消費税を廃止し、豊かな生活と文化を楽しむ社会の構築を目指します」と訴え、活動してきた。

同年夏の参院選では同党が全国比例区で3議席を獲得するも、岡本氏は党内順位4位で落選。26年の衆院でも比例中国ブロックで立候補したが、党は議席を獲得できず落選した。