阿部慎之助氏は「球界に必要な人間」、暴行辞任騒動に「違和感」...球界OB持論「再起の道を閉ざしてはいけない」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年5月27日にユーチューブを更新し、巨人の監督を辞任した阿部慎之助氏（47）について「再起の道を閉ざしてはいけない」との見解を示した。

「家庭内のトラブルがここまで大きなことになって...」

複数の報道によると、阿部監督は東京・渋谷区の自宅で18歳の娘に暴行を加えたとして、25日19時10分ごろ、児童相談所から110番通報があり、駆けつけた警察官に逮捕された。

阿部監督は未明に釈放され、翌日26日に都内で会見を行い、監督を辞任したことを発表した。26日の試合から、橋上秀樹コーチ（60）が監督代行として指揮を執っている。

中央大学の先輩でもある高木氏は、阿部氏を「かわいい後輩」とし、一連の騒動について触れた。

「いろいろな報道が出ている中で、このままでこの騒動が終わってしまう。『これでいいのか？』という違和感。事実関係ばかりが話に出て、当事者の2人、阿部慎之助というお父さんと娘さん。このままこの報道だけでいいのかというと、なんとなく違和感があった」

そして、今回の騒動はあくまでも家庭内でのトラブルだとし、騒動の渦中にいる阿部氏の娘を気遣った。

「すごく違和感があったのは、家庭内のトラブルがあって、それが逮捕まで至った。慎之助は辞任までした。これが正しい処分とか、間違った処分とかは関係ないこと。慎之助が辞任を申し出て、原（辰徳）前監督の意向を球団が聞いた。家庭内のトラブルがここまで大きなことになって、それで誰が1番傷ついているかといえば、娘さんだと思う」