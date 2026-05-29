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「阿部慎之助氏の監督復帰を求める署名」が終了　13万筆超の署名はメール提出へ「厳しく向き合うことは必要」

2026.05.29 13:15
社会班

   巨人の監督を辞任した阿部慎之助氏の復帰を求める署名活動が2026年5月28日をもって終了した。

  • 阿部慎之助氏の監督復帰を求める署名ページ。13万筆以上集まった
    阿部慎之助氏の監督復帰を求める署名ページ。13万筆以上集まった
  • 阿部慎之助氏の監督復帰は現実的なのか
    阿部慎之助氏の監督復帰は現実的なのか
  • 阿部慎之助氏の監督復帰を求める署名ページ。13万筆以上集まった
  • 阿部慎之助氏の監督復帰は現実的なのか

「暴力や不適切な行為そのものを肯定する考えは一切ありません」

   25日、自宅で長女の襟をつかんで投げ飛ばすといった暴行を加え、酔った状態で現行犯逮捕された阿部氏。翌26日、阿部氏は球団に辞任を申し入れ、受理された。

   一方、同日にオンライン署名サイト「Change.org」に「阿部慎之助氏の監督復帰を求める署名活動」が立ち上がり、翌27日には当初目標にしていた5000筆を早々に突破し、同日中に東京ドームの定員数である4万3500筆を達成していた。

   その後、署名活動の公式Xは29日0時に署名活動の終了をお知らせ。最終的に13万筆を超える署名が集まったことを明かし、「署名サイト上では、【　2,600名　】を超える方々より、合計【　260万円　】以上のプロモーション支援もいただきました」とも報告した。

   しかし、「今は早い」「そっとしておくべきではないか」「暴力を肯定する活動なのではないか」「被害者側への配慮が足りない」といった声も寄せられたと説明し、「私たち自身、暴力や不適切な行為そのものを肯定する考えは一切ありません」と表明した。

「もう一度阿部慎之助氏が球界へ戻る未来を見たい」
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