「阿部慎之助氏の監督復帰を求める署名」が終了　13万筆超の署名はメール提出へ「厳しく向き合うことは必要」

巨人の監督を辞任した阿部慎之助氏の復帰を求める署名活動が2026年5月28日をもって終了した。

「暴力や不適切な行為そのものを肯定する考えは一切ありません」

25日、自宅で長女の襟をつかんで投げ飛ばすといった暴行を加え、酔った状態で現行犯逮捕された阿部氏。翌26日、阿部氏は球団に辞任を申し入れ、受理された。

一方、同日にオンライン署名サイト「Change.org」に「阿部慎之助氏の監督復帰を求める署名活動」が立ち上がり、翌27日には当初目標にしていた5000筆を早々に突破し、同日中に東京ドームの定員数である4万3500筆を達成していた。

その後、署名活動の公式Xは29日0時に署名活動の終了をお知らせ。最終的に13万筆を超える署名が集まったことを明かし、「署名サイト上では、【 2,600名 】を超える方々より、合計【 260万円 】以上のプロモーション支援もいただきました」とも報告した。

しかし、「今は早い」「そっとしておくべきではないか」「暴力を肯定する活動なのではないか」「被害者側への配慮が足りない」といった声も寄せられたと説明し、「私たち自身、暴力や不適切な行為そのものを肯定する考えは一切ありません」と表明した。