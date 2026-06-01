「嵐」東京ドームでラストライブ、「私の青春」「国民的アイドル」トレンド入り　大野智さんはSTARTO社退所

アイドルグループ「嵐」が2026年5月31日、「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の東京ドーム公演を終え、グループとしての活動を終了した。

大野智さん以外の4人は芸能活動続行

99年9月15日にデビューした嵐は、21年にわたって活動を続けてきたが、20年12月末をもって活動を一時休止。24年4月には旧ジャニーズ事務所の解体に伴いSTARTO ENTERTAINMENTに移籍し、メンバー5人全員で新たに「株式会社嵐」を設立した。

25年5月6日、グループ公式Xを通じて「これまで支えて下さったファンの皆さんに直接感謝の思いを伝えるために、私たちは、再び5人で集まり、嵐として来年の春頃に予定しているコンサートツアー開催に向けて動き始めます」とした上で、「このツアーをもちまして、嵐としての活動を終了いたします」と発表した。

26年5月31日、東京ドームでのラストライブを迎えた。

メンバーの大野智さんは同日をもって所属事務所のSTARTO社を退所。二宮和也さん・松本潤さんも嵐としてのエージェント契約を終了した。櫻井翔さんと相葉雅紀さんは、STARTO社に残って活動を続ける。なお、大野さん以外の4人は芸能活動を続ける。