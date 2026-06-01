6月病に注意...「我慢を積み重ねた人が多い」と精神科医　5月病より重症化しやすい人も

5月病は聞いたことあるが、6月病とは何か。2026年6月1日放送の「ひるおび」（TBS系）が、その6月病を特集した。5月病より怖いのだという。

祝日が少ないので意欲が低下する、賞与や評価への不満もある

5月病は「4月の環境変化などが原因で5月のGW明けの時期に目覚めた後に起き上がれない、不安やイライラなど心身への異常が現れる」症状をいう。6月病については、精神科医で産業医でもある木村好珠さんによると、「5月をなんとかがんばったけど、それが積み重なって重篤化してしまったもので、5月病よりも重症化しやすい人もいる」という。原因として考えられるのは、6月は気圧、気温、湿度の影響で体調不良が重なりやすい環境でもあり、祝日が少ない時期が続き意欲が低下する、賞与や評価への不満によるモチベーションの低下などもあり、様々な要因が重なるようだ。

番組は6月病の可能性をはかるセルフチェックを出演者にしてみた。

「疲れているのに眠れない」「人付き合いがしんどく感じる」など10項目にあてはまるものにチェックを入れていく。チェック項目が1～2個の場合は「一時的な疲れ」、3～4個は「6月病のサイン」など判断の目安を提示した。