人気YouTuber、日本ダービーで歓喜「1028万1600円大当たりしました！！！」　有馬記念でも4年連続大勝ち

チャンネル登録者数362万超えの人気YouTuber、デカキンさん（40）が、2026年5月31日にXを更新。同日行われたGI・日本ダービーで1000万円超の払い戻しを手にしたことを報告した。

「今年の税金も高くなりそうですね」

デカキンさんは年末の有馬記念で、22年から24年まで3年連続で約1000万円を当てていた。さらに、25年には2165万円の払い戻しとなり、「本当に買って当たってるからマジで凄い！」「来年、デカキンさんと同じ券買いたいw」などと話題になった。

26年5月31日のXでは、「日本ダービーで、バステール本命で、なんと！！！ 1028万1600円大当たりしました！！！」と報告。3連複で、バステールを軸に、2頭目にライヒスアドラー、リアライズシリウス、ロブチェン、3頭目は総流しとする予想を書いたスケッチブックを手に、満面の笑顔で「日本ダービー」のタオルを広げて喜ぶ写真を公開した。

デカキンさんは「バステールと川田騎手、本当にありがとうございました！！！ 今年の日本ダービーも本当に最高のレースで感動しました！！！」とつづった。

デカキンさんはこの日、YouTubeで、日本ダービーを観戦する生配信も実施。一口馬主という関係性もあり、バステールを本命にしたと明かした。

ロブチェンが1着、バステールが3着という結果を受け、「はい当たりました！ バステールとロブチェン！」と歓喜。軍資金は100万円だったそうで、1028万1600円の払い戻しという結果を見て、「やったー！」と腕を突き上げた。一方で「すぐ税理士に相談します。今年の税金も高くなりそうですね」とこぼしていた。

コメント欄には「相変わらずデカキンの競馬予想は、凄すぎる。秀才だ」「買い方うますぎだろ」「出資馬で1000万は普通に当てるより脳汁えぐいな」「なんで毎回あたるのかわけわからん、おめでとう！」などと書き込まれている。