奈良のシカに女性が腰掛け「乗れる乗れる」...動画拡散　県「非常に不適切」、「直接接触はやめて」訴え

奈良公園とみられる場所で、女性がシカに腰掛けようとしている様子の動画がSNSで拡散され、批判の声が寄せられている。奈良県はこの動画を把握しているとし、「非常に不適切」とした。

県では「天然記念物『奈良のシカ』に対する加害行為」を禁止

拡散された動画では、丈の短いノースリーブのワンピースにピンヒールの靴を履いた姿の女性が、シカに腰掛けて乗ろうしている。シカはその場から動いたり首を振ったりと、嫌がる素振りを見せている。近くでは男性がスマートフォンで撮影している様子も映っており、「乗れる、乗れる」と言っているような声も聞こえる。

撮影時期は不明だが、2026年6月1日頃からインスタグラムやXで拡散されており、「立派な動物虐待だろ」「腹立たしいわ～！」「神聖な鹿さんに乗るな」といった批判的な声が寄せられている。

「奈良のシカ」は国の天然記念物に指定されており、文化財保護法で保護されている。これに加え奈良県では、24年7月頃に奈良のシカを蹴ったり叩いたりする動画が拡散したことをきっかけに、25年4月1日から規制を強化。

奈良県立都市公園条例施行規則で、「天然記念物『奈良のシカ』に対する加害行為」を禁止した。加害行為とは、「みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること及びそれに準ずる行為」と定義している。