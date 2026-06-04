内閣広報官のアカウント、グレーの「公式バッジ」取得　ますます饒舌...英語＆グラフつきで中国外務省に反論も

約1か月間の試行期間を終え、活動続行を発表した「内閣広報官（色々投稿試し中）」のXアカウントが2026年6月3日、グレーの「公式バッジ」を取得したことを報告した。

「今朝、X社から公式のグレーバッジが、無事付きました」

5月1日に解説された同アカウントは6月2日、アカウント名を改めた上で活動の続行を報告。試行期間の終了に伴い、「『中の人』をより明確にするため、アカウント名を変更しました」と説明した。

試行期間中は首相官邸の遠景が設定されていたアイコンも、可愛らしくデフォルメされた、内閣広報官・佐伯耕三氏のイラストに変更していた。

2日の投稿では、政府機関や多国間組織、またはそれらに所属する公職者・公式アカウントに付与される認証バッジ、「グレーの公式バッジ」を申請中だとし、イーロン・マスク氏にリプライを送っていた。

3日夜の投稿では、「どうやら今朝、X社から公式のグレーバッジが、無事付きました」と報告。

「引き続き、このアカウントでは、内閣広報官として、高市内閣の日々の動きなどを、多くの皆さんにより身近に感じていただけるような、これまでにない投稿を試みてまいります」と決意を新たにした。

投稿には、「#ありがとう @elonmusk」とし、マスク氏への感謝をつづっている。