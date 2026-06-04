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内閣広報官のアカウント、グレーの「公式バッジ」取得　ますます饒舌...英語＆グラフつきで中国外務省に反論も

2026.06.04 11:15
政治班

   約1か月間の試行期間を終え、活動続行を発表した「内閣広報官（色々投稿試し中）」のXアカウントが2026年6月3日、グレーの「公式バッジ」を取得したことを報告した。

  • 内閣広報官（色々投稿試し中）アカウント。ついにグレーバッジがついた
    内閣広報官（色々投稿試し中）アカウント。ついにグレーバッジがついた
  • 首相会見で司会を務める内閣広報官の佐伯耕三氏。「内閣広報官」アカウントの「中の人」だ
    首相会見で司会を務める内閣広報官の佐伯耕三氏。「内閣広報官」アカウントの「中の人」だ
  • 中国外務省には英語&グラフで反論
    中国外務省には英語&グラフで反論
  • 内閣広報官（色々投稿試し中）アカウント。ついにグレーバッジがついた
  • 首相会見で司会を務める内閣広報官の佐伯耕三氏。「内閣広報官」アカウントの「中の人」だ
  • 中国外務省には英語&グラフで反論

「今朝、X社から公式のグレーバッジが、無事付きました」

   5月1日に解説された同アカウントは6月2日、アカウント名を改めた上で活動の続行を報告。試行期間の終了に伴い、「『中の人』をより明確にするため、アカウント名を変更しました」と説明した。

   試行期間中は首相官邸の遠景が設定されていたアイコンも、可愛らしくデフォルメされた、内閣広報官・佐伯耕三氏のイラストに変更していた。

   2日の投稿では、政府機関や多国間組織、またはそれらに所属する公職者・公式アカウントに付与される認証バッジ、「グレーの公式バッジ」を申請中だとし、イーロン・マスク氏にリプライを送っていた。

   3日夜の投稿では、「どうやら今朝、X社から公式のグレーバッジが、無事付きました」と報告。

   「引き続き、このアカウントでは、内閣広報官として、高市内閣の日々の動きなどを、多くの皆さんにより身近に感じていただけるような、これまでにない投稿を試みてまいります」と決意を新たにした。

   投稿には、「#ありがとう @elonmusk」とし、マスク氏への感謝をつづっている。

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