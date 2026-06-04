あいなぷぅ、狩野英孝へのDVD「9年の紛失」経緯を説明　「謎は全て解けました」思わぬ真相

お笑いコンビ・パーパーのあいなぷぅさんが2026年6月4日、お笑い芸人の狩野英孝さんから9年前に借りたDVDを紛失したことについて、「謎は全て解けました」とした上で経緯を説明した。

「スッキリして良かったです」「そりゃ忘れるよな」

発端は、狩野さんによる6月2日のX投稿だった。狩野さんは、「9年前に貸した『君の名は』が帰った来た」と報告した上で、「正式には無くしたっぽいので、新しく買ってきたらしい」と明かし、最後に「わざわざありがとう。。」と感謝をつづった。

投稿に添付された写真では、新海誠監督のアニメ映画「君の名は」のブルーレイを持っている狩野さんと、手を合わせて謝罪しているあいなぷぅさんが写っていた。

この投稿がSNS上で大きな注目を集め、「ちゃんと帰ってきていいな～」「買ってまで返すのも、9年間貸したのも素晴らしい」「誠意があって良いじゃないか」「9年間も待ってたの偉すぎる」などの声が寄せられていた。

狩野さんの投稿に対し、あいなぷぅさんは「大好きな映画なのにすいません...」と謝罪していた。

だがその後6月4日、あいなぷぅさんが「謎は全て解けました」と報告。続けて経緯を説明した。

「9年前の私が、狩野さんと飲みに行く約束をしてた人にDVDの返却をお願いして（忘れてた）、その人も持っていったけどお酒飲んで忘れちゃって9年預かってたようです」

この投稿に対しては、「スッキリして良かったです」「そりゃ忘れるよな」「又貸しじゃなくて返すのお願いしたけどお酒が全てを忘れさせたとw」「こういうスッキリはホッコリ」などの声が寄せられている。