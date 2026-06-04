「『WAGYUMAFIAのラーメンはまずい』とか」...堀江貴文氏、人気YouTuberに怒り　本人反論「言ったこと一度もない」

「ホリエモン」こと実業家の堀江貴文さんが2026年6月3日公開のYouTub番組「REAL VALUE」に出演し、チャンネル登録者数197万人の人気ラーメン系YouTuberのSUSURUさんから、堀江さんがプロデュースした飲食店のラーメンを「まずい」と言われたとして非難した。

SUSURUさんはXで、「まずいって言ったこと一度もないです！」と反論している。

「一生懸命頑張って良いもの作ろうと思ってやってんのにさ」

番組では、堀江さんが格闘技イベント「BreakingDown（ブレイキングダウン）」について、「2分2ラウンドだったらひろゆきとやるよ」と宣言。そのほか対戦相手の候補として、料理研究家のリュウジさんの名前を挙げた。リュウジさんは、堀江さんがプロデュースした会員制和牛専門店「WAGYUMAFIA（ワギュウマフィア）」の食用菊を使ったパフォーマンスを批判しており、因縁がある。

堀江さんは続けて、「SUSURUっていうラーメンYouTuberがいて。あいつも相当ひどいからね」と、SUSURUさんの名前を挙げた。

堀江さんによると、SUSURUさんは「WAGYUMAFIA」のシェフ・浜田寿人さんと仲良くしていたという。それにもかかわらず、「『WAGYUMAFIAのラーメンはまずい』とかわざわざ言うわけ」と話した。

堀江さんは、「俺だったらなに悪口言ってもいいっていう風に思ってんだろうね。俺にクソリプで絡んでくる奴らと一緒だから、メンタリティが。ダメだから、普通」と非難。さらに、WAGYUMAFIAの従業員が「一生懸命頑張って良いもの作ろうと思ってやってんのにさ、お前ら、なにわかってんの？って思わん？」と怒りをにじませた。