結婚・妊娠発表の元STU48森香穂、報告動画のまさかの演出注目　「普通エコー写真...」の声に反論「何故体内の写真を」

STU48の元メンバーで「RIZINガール2023」の森香穂さんが2026年6月1日に自身のSNSで、結婚と妊娠を発表した。報告の投稿にはウェディングドレス姿の森さんの写真や動画が添えられていたが、その動画の演出に注目が集まっている。

「普通エコー写真載せるだろって言ってるそこの君へ」

森さんはXとインスタグラムで結婚と妊娠を発表。発表した6月1日は29歳の誕生日だとし、「こうして人生の大きな節目を迎えられるのも、いつも支えてくださる皆様のおかげです」と感謝を伝えた。

続けて、「これからは夫婦として、そして母として、温かい家庭を築いていけるよう一歩ずつ歩んでいきます。今後とも温かく見守っていただけたら幸いです」とコメントした。

森さんがウェディングドレスを着て、顔部分が隠された夫と写る写真や動画、婚姻届や指輪を写した写真も公開した。

Xで注目を集めたのは、この動画だ。動画では、森さんが砂浜に妊娠検査薬を立てる様子が映っている。砂浜に置かれた鏡に妊娠検査薬と後ろ姿の夫が映る構図になり、その後ウェディングドレス姿の森さんも映り、夫のもとへ歩いていく、という内容だ。

祝福の声が寄せられた一方、妊娠検査薬を砂浜に立てるという演出に、驚きの声が寄せられていた。

森さんは2日、「普通エコー写真載せるだろって言ってるそこの君へ」として、「何故体内の写真を赤の他人のあなた達に見せないといけないのですか？ あなた達には棒（検査キット）で充分です！」と言及。

また4日には、「ちなみにデキ婚言われてますがデキ婚では無いです」と説明。「誕生日の日に報告を一気に終わらせたかったのでこのうようにしたまで（原文ママ）。あとデキ婚の何が悪いのかな？私にはわからないです」と考えを明かした。