福士蒼汰「犯罪集団のボス」役で激変の衝撃　ムキムキの腕にヒゲ面...「二度見しました」「すごい事に」

俳優の福士蒼汰さん（33）が、2026年6月2日にインスタグラムを更新。出演する映画「TOKYO BURST 犯罪都市」が5月29日に公開されたことを受け、告知の投稿を行った。

「マ・ドンソクさんリスペクトで体をデカく」

福士さんは同作品で、国際手配中の犯罪集団のボス、村田蓮司を演じている。

6月2日のインスタグラムでは、撮影中の一コマや、オフショットを公開。爽やかな印象が強い福士さんだが、鍛え上げた太い腕に、ひげを生やした姿で、かなりワイルドな印象に激変している。

福士さんは「撮影時はマ・ドンソクさんリスペクトで体をデカくして ソン・ソックさんリスペクトで役作りしました。気づいてもらえなくて嬉しいです。公開したばかりなのでたくさん見てあげてください！」と投稿した。

コメント欄には「太い腕、強面、最初二度見しました！ ワイルドすぎる福士くんと、映画が楽しみです」「腕の筋肉がすごい事に！！！！！！ お仕事とはいえこれだけ風貌変えるのは並大抵の努力では無いなと本当に尊敬してます」「言われないと分からないくらいの仕上がり役者魂 尊敬です」「蒼汰くんの役作りほんとに凄すぎます！！！」などと書き込まれている。